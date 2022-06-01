انتقدت روسيا بشدة، اليوم الأربعاء، قرار الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بمنظومات صاروخية متطورة وذخائر، محذرة من زيادة خطر اندلاع مواجهة مباشرة مع واشنطن، ووصفت التسليم المقرر لأسلحة أمريكية إلى كييف، ومن ضمنها منظومات صواريخ متطورة، بأنه يزيد من مخاطر انجرار الولايات المتحدة إلى نزاع مباشر مع روسيا.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي للأنباء عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريبياكوف قوله: إن “أي إمدادات أسلحة مستمرة، آخذة في الازدياد، تزيد من مخاطر مثل هذا التطور”، وذلك ردًّا على سؤال بشأن احتمال نشوب مواجهة بين موسكو وواشنطن.

واعتبر ريبياكوف أن الولايات المتحدة عازمة على “شن حرب على موسكو حتى آخر جندي أوكراني من أجل إلحاق، كما يقولون، هزيمة إستراتيجية بروسيا. هذا غير مسبوق، هذا خطير”، حسبما نقلت “فرانس برس”.

منظومات صواريخ متطورة:

ووافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على إمداد أوكرانيا بمنظومات صواريخ متطورة يمكنها توجيه ضربات دقيقة لأهداف بعيدة المدى في إطار حزمة أمريكية جديدة لمساعدة كييف في الدفاع عن نفسها في الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر والتي بدأت بغزو روسيا للأراضي الأوكرانية في 24 فبراير.

وفي وقت لاحق الأربعاء، كشف البيت الأبيض أن جو بايدن أعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل منظومة صواريخ “هيمارس”.

وقال بايدن: إن بلاده قادرة على الاستمرار في تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة التي تستخدمها بشكل فعال لصد الهجمات الروسية.

كذلك كشفت مصادر أمريكية لسكاي نيوز عربية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بحث مع الرئيس الأمريكي تزويد لندن لأوكرانيا بمنظومة “إم-270” الصاروخية- المدفعية.