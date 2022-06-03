أوضح أستاذ المناخ سابقًا، ورئيس لجنة الحالات المناخية المميزة، الدكتور عبدالله المسند، أنه بانتهاء شهر مايو قد انتهى الغبار الربيعي، وبدأ السكون الصيفي بوجه عام.

انتهاء موسم الغبار الربيعي

وكتب المسند في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “بانتهاء شهر مايو نستطيع القول إن موسم الغبار الربيعي قد انتهى، ودخلنا موسم السكون الصيفي (استقرار) بوجه عام، ويشذ عن القاعدة منطقتان”.

وتابع :”أولًا: الشرقية تتعرض عادة لهبوب رياح البوارح خلال شهري يونيو و يوليو، والتي أحيانًا تثير الغبار في النهار، وتسكن في الليل، وثانيًا: منطقة جازان عادة تتعرض لموسم يُسمى بموسم الغبرة، وذلك قُبيل نهاية شهر يونيو حتى منتصف شهر أغسطس.. هذا والله أعلم”.

موسم مربعانية القيظ

وفي السياق ذاته، أوضح مقدم فقرة تقويم على قناة العربية، الدكتور خالد صالح الزعاق، إن موسم مربعانية القيظ قد بدأ اليوم الجمعة، لينتهي بذلك موسم الأمطار الطبيعية على البلدان العربية باستثناء بعض الدول منها المملكة.

وأشار إلى أنه مع بداياتها ينتهي الموسم الطبيعي لنزول الأمطار على جل البلدان العربية ما عدا سلطنة عمان واليمن وجنوب السعودية، فتبدأ عندهم أمطار الخريف، وخلالها نعيش النهر الأطول والليالي الأقصر في السنة وفي نهايتها تبدأ الأجواء المملة رطوبة على السواحل وحرارة الهجير على الداخل.

وأشار إلى أنه من أساسيات علم الحساب عند العرب لغة الأرقام، فالأسبوع من السبعة: السبت، والأحد، والاثنين، والثلاثاء، والأربعاءـ والخميس، ثم يجتمعون بعد عناء أيام الأسبوع بيوم الجمعة.

ومن مواسم الرياح عند العرب رياح الخماسين ومدتها خمسون يومًا، ومن مواسم الفصول المربعانية ومدتها أربعون يومًا.