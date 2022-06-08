ألمح المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني إلى إمكانية رحيله عن الأهلي المصري خلال صيف العام الحالي.

وكانت جماهير الأهلي طلبت إقالة المدرب الجنوب إفريقي ورحيله عن الفريق الأحمر، بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا يوم الاثنين الماضي 30 مايو أمام نادي الوداد البيضاوي المغربي.

موسيماني يثير الجدل:

المدرب الجنوب إفريقي كتب عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “خلال آخر 20 شهرًا، الرحلة كانت مباركة بفضل الله، أنا متواضع وشاكر للغاية بسبب هذا الأمر”.

وكان المدرب الجنوب إفريقي تولى تدريب الأهلي في أكتوبر 2020 خلفًا للسويسري رينيه فايلر وحقق مع المارد الأحمر عدة ألقاب مثل لقبين في دوري أبطال إفريقيا وميداليتين برونزيتين في كأس العالم للأندية ولقب كأس مصر.