نشر المختص في شؤون التعليم محمد الزارع الجدولة الزمنية لتنظيم حركة النقل الداخلي لهذا العام مشيرًا إلى أن نظام نور قد فتح للتقديم وإدخال الرغبات؛ خلال الفترة من يوم الخميس 1443/11/24هـ، على أن تستمر فترة التقديم حتى تاريخ 1444/01/02.

موعد نتائج حركة النقل الداخلي

ولفت الزارع إلى أن إعلان نتائج النقل الداخلي في 13-1-1444

حركة النقل الخارجي

وكانت وزارة التعليم أتاحت التقديم على إجراءات النقل من خلال نظام نور اعتباراً من يوم الخميس 1443/11/24هـ، وقد استمرت فترة التقديم حتى تاريخ 1443/11/30هـ.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة إجراءات النقل الخارجي يوم الأحد 1443/12/25هـ، وفق عمليات مطوّرة تحقّق العديد من المزايا والمرونة والموضوعية في التعامل مع المتطلبات الجديدة لاستثمار الكوادر التعليمية.

إجراءات مطورة

وتراعي الإجراءات المطوّرة التي اعتمدتها وزارة التعليم مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية، وحفظ حقوق المتقدمين بمنحهم نقاطاً ومميزات إضافية، وإعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته، إلى جانب تمييز المعلمين ذوي الأداء العالي وتقديرهم، كما تتجه الإجراءات المطوّرة إلى تقليص قوائم الانتظار المطبّقة في إجراءات وعمليات النقل السابقة.