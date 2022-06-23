كشف الصندوق العقاري عن موعد إيداع السكني لشهر يونيو 2022 لمستفيدي برنامج سكني.

موعد الدعم السكني

وقال حساب العناية بالمستفيدين في الصندوق ردًا على عدة استفسارات تسأل عن موعد إيداع الدعم إن في إطار الحرص على تمكين المستفيدين من الاستفادة من الدعم الشهري قبل إيداع الراتب الشهري ، سيتم إيداع الدعم الشهري في يوم 24 ميلادي من كل شهر.

حالات تعليق دعم سكني

وفي وقت سابق قال الصندوق ردًا على استفسار أحد المستفيدين بشأن وقف الدعم إن الالتزامات المنطبقة على مستفيدي البناء الذاتي تشمل الآتي:

الالتزام بمباشرة البدء بالبناء وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني

الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات.

سداد الأقساط بشكل منتظم.

تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق بشهادة إتمام البناء.

باقات برنامج سكني

من جهة أخرى أعلن برنامج سكني، اليوم الأربعاء، إطلاق 5 باقات دعم مالية اختيارية تتيح للمستفيد الحصول على إجمالي مبلغ الدعم بقيمة 100 ألف ريال سعودي، دعم مالي مقدم غير مسترد عند توقيع العقد التمويلي.

وتشمل باقات الدعم ما يلي:

باقة الإيجار

باقة الأثاث

باقة البناء الذاتي

باقة تجديد المسكن

وأوضح برنامج سكني أن التقديم على باقات الدعم يتم من خلال موقع وتطبيق سكني الإلكتروني ضمن قائمة من الخيارات المتنوعة.

بدوره لفت صندوق التنمية العقارية، أن باقات الدعم السكني الـ5 تقدم دعمًا ماليًّا فوريًّا وغير مسترد يصل إلى 100 ألف ريال على منتج الوحدات السكنية الجاهزة أو الوحدات تحت الإنشاء أو البناء الذاتي.