كشفت تقارير موعد وصول الألماني أنطونيو روديغر، لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق، والمنضم إلى ريال مدريد الإسباني حديثًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًّا.

وذكر موقع GOL الإسباني أن اللاعب الألماني صاحب الأصول السيرالونية سينضم للريال بعد غد الأحد.

روديغر أول صفقة لـ ريال مدريد بصيف 2022:

وكان اللاعب الألماني أول صفقة للريال في صيف 2022 ثم تعاقد النادي مع الفرنسي تشواميني قادمًا من نادي موناكو الفرنسي.

وكان مدافع تشيلسي الإنجليزي قال في الثاني من يونيو عبر حسابه في “تويتر”: “أنا فخور بإعلان أنني سأنضم لنادي ريال مدريد وأنا متحمس حقيقة لهذه التجربة، ولا أستطيع انتظار خوض أول مباراة مع هذا الفريق العريق”.

وخاض المدافع الألماني صاحب الأصول السيراليونية أكثر من 200 مباراة في جميع المنافسات مع تشيلسي كما نال مع النادي اللندني دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.

يذكر أن المدافع الألماني روديغر كان انضم إلى تشيلسي في عام 2017 قادمًا من نادي روما الإيطالي، كما سيلعب مع البرازيلي إيدر ميليتاو وناتشو في خط دفاع ريال مدريد.