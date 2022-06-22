أعلنت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة موعد انطلاق مبادرة السبت البنفسجي؛ على أن تبدأ من السبت 1 محرم 1444هـ الموافق 30 يوليو 2022م.

ويهدف يوم السبت البنفسجي إلى تقديم الخصومات والتخفيضات والعروض للأشخاص ذوي الإعاقة.

‏العرف التجارية:

ونسقت الهيئة مع وزارة التجارة لدعم المبادرة من خلال التعميم على الغرف التجارية، والشركات والمتاجر لحثها على المشاركة، حيث تعد من المبادرات المجتمعية الهادفة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وسيتمكن التاجر من المشاركة في هذه المبادرة دون فقدانه رصيد التاجر السنوي.

نجاح مميز:

يذكر أن المبادرة حققت نجاحًا مميزًا في العام الماضي حيث شارك بها أكثر من 1500 نقطة بيع، واستفاد منها الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناطق المملكة.

وتؤكد هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة في هذه المبادرة من منطلق المسؤولية المجتمعية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 باندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

‏كما دعت الهيئة الراغبين بالتسجيل في هذا اليوم التواصل معها عبر البريد الإلكتروني [email protected]