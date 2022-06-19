يترقب عشاق كرة القدم المصرية، اليوم موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لـ موسم 2021/2022.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك سيكون في الثامنة مساء اليوم بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب WE السلام معقل الأهلي وتُنقل على قناة On Time Sports المصرية بتعليق ” مدحت شلبي وحاتم بطيشة”.

وسيكون التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام الزمالك مكوناً من: “محمد الشناوي وعلى معلول وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وكريم فؤاد وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمود متولى وبيرسى تاو وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر”.

أما تشكيل الزمالك المتوقع فسوف يكون مكونًا من: “محمد عواد -سيد نيمار – محمد عبد الغني – محمود الونش – محمد عبد الشافي -محمد أشرف روقا – إمام عاشور – أوباما – زيزو – عمر السعيد – بن شرقي”.

وكان لقاء الدور الأول انتهى في نوفمبر الماضي، بفوز الأهلي على الزمالك بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، حيث سجل لـ الأهلي كل من محمد شريف وعلي معلول هدفين وأليو ديانج وأبو جبل حارس الزمالك بالخطأ في مرماه، بينما سجل لـ الزمالك مصطفى فتحي وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو من علامة الجزاء.

ترتيب الأهلي والزمالك قبل قمة الليلة

ويتواجد الزمالك في صدارة الدوري المصري برصيد 44 نقطة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة وله 3 مباريات مؤجلة.