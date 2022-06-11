تنطلق غدًا مباراة السعودية وفيتنام ضمن منافسات ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا.

موعد المباراة والقناة الناقلة:

وتبدأ المباراة في تمام في السابعة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُنقل على قناة SSC.

مشوار السعودية وفيتنام:

وكان منتخب فيتنام تأهل ثانيًا عن المجموعة الثالثة، بينما تأهل المنتخب السعودي كأول المجموعة الرابعة في مرحلة دور المجموعات.

الأخضر تصدر المجموعة بدون أن تستقبل شباكه أي أهداف، كذلك أصبح الأخضر أول منتخب يحقق شباكًا نظيفة في دور المجموعات في تاريخ البطولة.

وفي وقت سابق، التحق اللاعبان حسان التمبكتي وفراس البريكان، صباح أمس الجمعة، ببعثة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في أوزبكستان، بعد اختتام معسكر المنتخب الأول في إسبانيا.

سيواجه الفائز من مباراة السعودية وفيتنام، منتخب أستراليا في دور نصف النهائي من البطولة المتأهل سلفًا على حساب منتخب تركمنستان عصر اليوم.