أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن موعد مباراتي ذهاب وإياب نهائي دوري أبطال آسيا 2022، بعد أن كان أُقيم نهائي نسخة 2021 بنظام المباراة الواحدة.

نظام دوري أبطال آسيا 2022

وستقام مباراتا النهائي يومي 19 و 26 فبراير 2023، كما أكد اتحاد القدم الآسيوي اختيار اليابان لاستضافة المباريات الإقصائية لأندية شرق آسيا، بداية من دور الـ 16 وحتى الدور نصف النهائي، مع اعتماد مواعيد الأدوار الإقصائية، التي تقام من مباراة واحدة.

أما مباريات أندية غرب آسيا بداية من دور ثمن النهائي إلى ما قبل النهائي سوف تُقام خلال الفترة من 3 إلى 10 فبراير المقبل بنظام التجمع، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن الدولة المستضيفة.

وستكون مباريات دور ثمن النهائي لأندية غرب آسيا عبارة عن ” الفيصلي x فولاد خوزستان الإيراني، الهلال x شباب الأهلي الإماراتي، الدحيل القطري x الريان القطري، الشباب x نسف قرشي الأوزبكي”.