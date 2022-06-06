سارعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، باسمها واسم خطباء وأئمة وعلماء ومنسوبي الرئاسة، باستنكار التصريحات والرسومات المسيئة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

فعل شنيع:

وأكد البيان أن مثل هذا الفعل الشنيع لا يمثل احترام الأديان، وأن من قاموا بمثل هذا الفعل لم يقرؤوا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو خير من وطئ الثرى، ونور البشرية صلى الله عليه وسلم، والرحمة المهداة للعالمين

موقف المملكة:

كما أكد البيان على موقف المملكة الداعي لاحترام المعتقدات والأديان ونشر السلام بين الجميع وعدم المساس برموز الدين الإسلامي.

الخارجية تستنكر:

وكانت وزارة الخارجية قد أعربت عن شجبها واستنكارها للتصريحات الصادرة عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي، من إساءة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، مؤكدة رفضها الدائم للمساس برموز الدين الإسلامي، كما ترفض المساس بالشخصيات والرموز الدينية كافة.

كما رحبت وزارة الخارجية بالإجراء المتخذ من حزب بهاراتيا جانات بإيقاف المتحدثة عن العمل، مجددة التأكيد على موقف المملكة الداعي لاحترام المعتقدات.