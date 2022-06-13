استغاثت الفنانة المصرية المعتزلة ميار الببلاوي بعد مرض نجلها ووصوله لحالة حرجة، إثر الإصابة بجرثومة في المعدة.

مرض نجل ميار الببلاوي

وأعلنت ميار الببلاوي، على صفحتها بموقع “فيسبوك” عن تعرض ابنها لأزمة صحية، حيث كشفت عن إصابته بجرثومة في المعدة، والتي ربما تحول دون ذهابه إلى امتحان آخر مادة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وقالت وهي منهارة في منشور على “فيسبوك”: “كلمت ست طيبة لقتني ببكي في المسجد بتاع المقابر وقالتلي دموعك غالية وفريها الجايات كتير والله استغربت كلامها وكأنها بتأهلني للي جاي”.

جرثومة في المعدة

وروت الأزمة الصحية التي تعرض لها نجلها قائلة “النهاردة ابني من الصبح بيموت بين إيدى بيرجّع وبيتلوى من المغص ودكاترة داخلة ومحاليل وحقن وأدوية وبكرة امتحانه الصبح لأنه في بكالوريوس ودي آخر مادة طبعا كده خلاص مفيش أمل إلا بمعجزة من عند ربنا”.

وأشارت إلى أن حرارته وصلت إلى 40 درجة، متحدثة بعد ذلك عن أنانية الناس بالقول إن أحدًا من الأشخاص اتصل بها ولم ينظر إلى ما تقوله عن مرض ابنها وطلب منها طلب دون الوقوف معها في معاناتها.

الحالة الصحية لنجل ميار الببلاوي

وتفاعل مع الببلاوي جمهورها، الذين أخذوا يدعون لنجلها بالشفاء، واللحاق بالامتحان.

وأكدت ميار الببلاوي في تصريحات صحفية أن حالة نجلها تتابعها مع الطبيب في المنزل، وتم تشخيص حالته بأنه يعاني من جرثومة سيطرت على الأمعاء بشكل كامل؛ وسببت له المزيد من الألم.

وعن آخر امتحان له، أكدت في منشور آخر على صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه حضر الامتحان، موجهة الشكر لكل من دعا له بالشفاء والتوفيق.