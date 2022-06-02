أوضح الخبير التقني سالم الحربي، عن وصول ميزة تحرير الرسائل إلى تطبيق واتساب قريبًا.

ميزة تحرير الرسائل قادمة الى تطبيق #واتساب 👍 اتمنى #رتويت دعم لي ونشر الفيديو ومشاركتة في برامج التواصل الاخرى pic.twitter.com/HRrqnbwRDX — سالم الحربي (@arnod) June 1, 2022

وقال الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: إنه في حالة إرسال رسالة طويلة وفيها أخطاء إملائية تستطيع تعدل عليها وترسلها مرة ثانية بدل من حذفها وكتابتها من جديد.

الميزة قيد التجربة:

وبين الحربي، أن تطبيق واتساب لم يوضح حاليًّا كم المدة المتاحة لتحرير الموضوع بعد الإرسال.

وأشار سالم الحربي إلى أن هذه الميزة قيد التجربة حاليًّا، وقد يتم تفعيلها في تطبيق واتساب في الأيام القادمة.