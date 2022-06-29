أعلن تطبيق “إنستجرام” بدء اختبار ميزة جديدة، لحماية وتحسين الحالة المزاجية لمستخدميه صغار السن، عبر الطلب من المستخدمين الإجابة عن سؤال حول أعمارهم، وتقديم ما يثبت صدقهم.

ميزة جديدة:

وعن السبب وراء اختبار “إنستجرام” لتلك الميزة الجديدة، يقول خبير وسائل التواصل الاجتماعي محمد الحارثي، إن “تحديد أعمار المستخدمين هدفه الحد من محاولات المستخدمين الذين هم دون سن الـ18 الاستفادة من ميزات في التصفح لا توفرها المنصة إلا للبالغين”.

ويضيف خبير وسائل التواصل الاجتماعي بحسب “سكاي نيوز عربية”، أن “تطبيق إنستجرام يولي مؤخراً أهمية قصوى للتعامل مع الأطفال والقصر، وهو ما يبدو جلياً في ميزاته الجديدة التي أطلقها مؤخرا، أو ينوي إطلاقها”.

وسيكون على المستخدمين، مستقبلا، حال إطلاق الميزة الجديدة رسمياً الإجابة على سؤال العمر.

وستستخدم المنصة خاصية مسح الوجه، للتدقيق في الملامح، والتأكد من عمر المستخدم، مع توفير بدائل أخرى للرافضين لهذا الإجراء.