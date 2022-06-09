يمكن لتطبيق TikTok أن يجعلك تجلس عليه لساعات دون أن تشعر من خلال التمرير عبر مقاطع الفيديو طويًلا، وهذا يجعل البعض مدمنًا للمنصة، ومن أجل ذلك تدخلت الشركة نفسها للحفاظ على صحة المستخدمين.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، أنشأت الشركة أداتين جديدتين لمساعدة المستخدمين على التحكم في مقدار الوقت الإجمالي الذي يقضونه على منصة التواصل الاجتماعي.

الأداة الأولى هي وضع حد زمني جديد للشاشة، والذي يحث المستخدمين على أخذ استراحة بعد مضي وقت معين على التطبيق، وهو رقم يمكن للمستخدم تعيينه بنفسه.

وعندما تصل إلى الوقت المحدد سيطلب منك التطبيق إدخال رمز مرور محدد مسبقًا لمواصلة استخدامه.

والأداة الثانية هي وجود لوحة معلومات جديدة لوقت الشاشة تعرض بيانات المستخدم حول مقدار الوقت الذي يقضيه في التطبيق في النهار والليل، وتهدف تلك التطويرات إلى حماية مستخدمي التطبيق من خلال مطالبتهم بأخذ استراحة للشاشة بعد جلسة واحدة طويلة.

موعد طرح الميزة الجديدة من TikTok

وبحسب شركة بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك فإنه سيتم طرح الميزات في الأسابيع المقبلة.

وقد وجدت دراسة صدرت اليوم عن Internet Matters بالتزامن مع إطلاق الميزة الجديدة من تيك توك، أن المراهقين يشعرون بتحسن عندما يتحكمون في سلوكهم وعاداتهم عبر الإنترنت.

وTikTok هو تطبيق وسائط اجتماعية شائع بين الأطفال والشباب يتيح للمستخدمين البث المباشر وإنشاء مقاطع فيديو قصيرة ومقاطع فيديو موسيقية وصور متحركة.