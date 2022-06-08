يحظى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الكاميروني الدولي فينسنت أبو بكر باهتمام عدة أندية أوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

فينسنت أبو بكر يتلقى عروضًا للرحيل

وتألق فينسنت أبو بكر بشكل لافت مع المنتخب الكاميروني الأول لكرة القدم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي شهدت حصوله على الحذاء الذهبي، وتحقيق بلاده المركز الثالث.

ولفت موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، إلى أن نادي فالنسيا الإسباني الذي اقترب من تعيين جينارو جاتوزو كمدير فني، يرغب في التعاقد مع أبو بكر في الميركاتو الصيفي، حيث يجهز عرضًا لضمه رسميًا.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن أبو بكر موضع اهتمام أندية أوروبية مجددًا، حيث يرغب فنربخشة التركي بقيادة المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس، يسعى للتعاقد مع اللاعب أيضًا، بجانب متابعته من قبل فرق إنجليزية وإسبانية.

10 ملايين يورو لبيع اللاعب

وكان الصحافي إكرام كونور، قد أكد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن إدارة نادي النصر قد تسمح برحيل فينسنت أبو بكر، في حالة وصول عرض جاد يصل إلى 10 ملايين يورو.