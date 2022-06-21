ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل مميز خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

نادي الاتحاد يحافظ على صدارته 22 جولة:

ونجح الاتحاد في الحفاظ على صدارته لجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في 22 جولة من أصل 28 جولة لُعبت حتى الآن.

وفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الجولات التالية؛ الأولى، الثانية، الثالثة، التاسعة، العاشرة، والثانية عشرة.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، مساء يوم الخميس المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

منافسة قوية على اللقب:

وعلى الرغم من تصدر الاتحاد لمعظم جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلا أنه فقد العديد من النقاط بالمباريات الأخيرة، ليخسر فرصة التتويج باللقب هذا الموسم.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، وبفارق الأهداف عن الهلال، إلا أن المواجهات المباشرة لصالح الأزرق، ما يمنحه اللقب.