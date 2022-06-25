أكدت منظمة الصحة العالمية، تسجيل 920 إصابة محتملة بالتهاب الكبد الحاد لدى الأطفال في 33 دولة حتى الآن، بزيادة 270 حالة مقارنة بشهر مايو الماضي.

الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر: ارتفاع غامض بإصابات #الالتهاب_الكبدي_الحاد للأطفال.. والمرض يصل 33 دولة#الحدث pic.twitter.com/3HwMK8AXMo — ا لـحـدث (@AlHadath) June 25, 2022

ارتفاع حالات الإصابة

وقالت منظمة الصحة العالمية إن نصف الحالات المحتملة سُجلت في المنطقة الأوروبية، من بينها 267 في بريطانيا، في حين تم تسجيل ثلث الحالات المحتملة في الولايات المتحدة.

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الصحية على مستوى العالم تحقق في الارتفاع الغامض في حالات التهاب الكبد الحاد لدى الأطفال.

التفشي الأول للمرض

وتم تسجيل تفشي المرض لأول مرة في أبريل بدولة بريطانيا وبعد ذلك أصاب عشرات الدول الأخرى، وفقما ذكرت “رويترز”.

ويحدث التهاب الكبد عندما تصاب خلايا الكبد بفيروس، ومن الممكن أن يتسبب المرض بتدمير لخلايا الكبد وإتلافها.

وفي بعض الأحيان لا تظهر أي أعراض على المصابين بالتهاب الكبد، إلا أن أكثرها شيوعا هي الشعور بالغثيان والقيء، وآلام في البطن وإسهال وتعب وفقدان للشهية وجفاف واصفرار الجلد أو العينين والبول داكن اللون والبراز ذو اللون الفاتح.

إجراءات وقائية

ويوصي المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض بإجراءات وقائية للحيلولة دون إصابة الأطفال بهذا المرض تشمل حصولهم على التطعيمات المطلوبة، وتجنب الاتصال بالمرضى، وعدم لمس العينين أو الأنف أو الفم إلا بعد غسل اليدين، وتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس.