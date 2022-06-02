فاجأ مشهور سناب شات نايف حمدان، متابعيه بنشر صورة لمولوده الأول (عمر)، إذ تساءل بعضهم عن موعد وتفاصيل زواجه.

ونشر نايف حماد صورة لكف مولوده، كاتبًا: ” الحمد لله رزقنا الله اليوم مولودنا الأول سميته عمر، حلو عشان إذا خلص التاريخ أحطلك محتوى وأنا أبوك”.

وتصدر نايف حمدان مؤشرات البحث، كما تصدر اسمه قائمة الاكثر تداولًا في تويتر، بين فرحة متابعيه ودهشتهم من الخبر؛ فكتبت عتيبية: “أحس أنا الوحيدة اللي مو مصدومة إنه طلع متزوج لأني من زمان أدري عن زواجه”.

نايف حمدان يحمي خصوصيته

وغردت همس: “ما شاء الله ألف مبروك بورك لكم في الموهوب وشكرتم الواهب ورزقتم برّه وبلغ أشده..”.

كما أشاد متابعون بحفاظه على خصوصيته؛ فكتب محمد: “خصوصيه نايف حمدان تدرس ما شاء الله تبارك الله”.

وغردت نورة: “الله يبارك له يا رب ويرزقهم بره وصلاحه، المشهور الوحيد اللي ارفع له القبعة عزل حياته الخاصة تمامًا عن السوشيال ميديا”.

وكتب فيصل: “مبروك يابو عمر، تعجبني والله حياتك الخاصة محد يدري عنها ومحافظ على خصوصيتها ما هو اللي ماخذ أمه وإلا بنته محتوى”.