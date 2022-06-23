غلفت الإثارة نتائج الشوط الأول من المباريات الثماني في الجولة الـ29 لـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

8 مباريات .. 9 أهداف ⚽️ ⤵️ شاهد أهداف الشوط الأول 🔥#SSC | #SPL pic.twitter.com/wX2T3fiVna — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 23, 2022

وتقدم الهلال على الفتح بنتيجة 2-0، وتعادل سلبي بين الاتفاق والاتحاد، وتقدم النصر بهدف على الحزم، وتقدم الشباب على التعاون بهدف دون رد، وتقدم الرائد على الأهلي بهدف دون رد، وتقدم الفيصلي على الطائي بهدف دون رد، وتفوق الباطن على ضمك بنتيجة 2-1، وتعادل سلبي بين أبها والفيحاء.

وكانت رابطة الدوري السعودي قررت إقامة مباريات الجولتين الـ29 والـ30 في توقيت واحد لتطبيق مبدأ العدالة لكل الفرق.