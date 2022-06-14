يسعى الأخضر الأولمبي، بقيادة المدير الفني سعد الشهري، لمواصلة تألقه في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وتحقيق الفوز ضد أستراليا.

الأخضر الأولمبي في مواجهة أستراليا:

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد أستراليا، مساء يوم غد الأربعاء، على ملعب باختاكور الأوزبكي، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

تاريخ مواجهات المنتخبين الأولمبيين:

وتُعد مباراة الأخضر الأولمبي ضد نظيره الأسترالي غدًا، هي المواجهة الخامسة بين الفريقين على الصعيد الدولي في هذه المرحلة السنية، وشهدت تكافؤًا شديدًا، حيث نجح منتخب السعودية في تحقيق الفوز مرتين، وخسر مثلهما.

وخسر الأخضر الأولمبي أمام أستراليا للمرة الأولى ضمن منافسات أولمبياد أتالانتا عام 1996 بهدفين مقابل هدف، وتقابلا في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد بكين 2008، خسر مرة وفاز في الأخرى.

ونجح منتخب السعودية الأولمبي في تحقيق فوزه الثاني ضد أستراليا بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس آسيا تحت 23 عامًا التي أُقيمت في عمان عام 2013.