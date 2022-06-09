تترقب الجماهير مباراة السعودية ضد فنزويلا الودية، أملًا في ظهور الأخضر بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد بشكل مميز وتحقيق الفوز.

الأخضر أمام المنتخبات اللاتينية

وقبل مباراة السعودية ضد فنزويلا، خاض الأخضر 15 لقاء ضد المنتخبات اللاتينية، نجح في تحقيق الفوز مرة واحد، وخسر 6 مرات، فيما خيم التعادل على نتيجة 8 مواجهات.

ويأمل رينارد معالجة بعض الأخطاء التي حدثت في مباراة الأخضر ضد كولومبيا، والتي شهدت غيابه بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

السعودية ضد فنزويلا في إسبانيا

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد فنزويلا، مساء اليوم الخميس، على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا، في ثاني ودياته بإسبانيا بعد مواجهة كولومبيا التي خسرها بهدف دون رد.

ويأتي معسكر منتخب السعودية الحالي المقام في مدينة أليكانتي الإسبانية، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 التي ستُقام في قطر شهر نوفمبر المقبل.