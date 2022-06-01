يسيطر الغموض على مستقبل المدير الفني الروماني كوزمين كونترا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بعد تراجع النتائج مؤخرًا.

نتائج الاتحاد مع كونترا

وأصبحت فرص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين صعبة بعد تساويه في عدد النقاط مع الهلال، إلا أن الأزرق يتفوق في المواجهات المباشرة.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 27 مباراة تحت قيادة كوزمين كونترا، نجح في تحقيق الفوز 18 مرة، وتعادل 4 مرات، وخسر 5 مباريات، وكان آخرها الهزيمة أمام الهلال والطائي في الدوري.

وودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من الدور نصف النهائي، حيث خسر أمام الفيحاء بهدف دون رد.

كوزمين كونترا يتلقى عرض تدريب

ووقعت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي عقدًا مع كوزمين كونترا حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ويوجد بند يُتيح تجديد العقد تلقائيًا لموسم رياضي واحد بناء على رغبة الطرفين.

وكانت مدة تفعيل هذا البند حتى نهاية شهر أبريل الماضي، ولكن فضلت الإدارة الاتحادية تعليق تفعيله؛ والانتظار حتى نهاية الموسم الحالي، وأكدت تقارير أن نادي شباب الأهلي الإماراتي يرغب في التعاقد معه.