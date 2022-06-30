كشف فريق إستراتيجية دعم الأندية عن النتائج النهائية لتقييم مبادرة التحول الرقمي لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/ 2022.

النتائج النهائية لتقييم مبادرة التحول الرقمي

وجاءت النتائج النهائية لتقييم مبادرة التحول الرقمي لفرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين كالتالي؛ الهلال 2.92، الشباب 2.65، الفيصلي 2.62، الرائد 2.40، الاتفاق 2.34.

ويتواجد التعاون في المركز السادس بـ2.32، الفتح 2.29، الحزم 2.29، النصر 2.19، الطائي 2.05، الاتحاد 2.04، الأهلي 2.02، الفيحاء 2، أبها 1.82، بالتساوي مع الباطن، ثم ضمك 1.65.

الهلال يتوج بلقب الدوري

على الجانب الآخر، كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في التتويج باللقب للموسم الثالث على التوالي، بعد فوزه على نظيره الفيصلي في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف، فيما تعثر منافسه الاتحاد بتعادل سلبي ضد الباطن.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الأول برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، ويمكن الاطلاع على جدول الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).