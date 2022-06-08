أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن نتيجة قرعة دوري الدرجة الثالثة لمنافسات موسم 2022/ 2023.

قرعة البطولة

وأُقيمت قرعة دوري الدرجة الثالثة في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم بمشاركة 32 فريقًا، وتم تحديد 8 مستويات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

نتيجة قرعة دوري الدرجة الثالثة

وجاءت المجموعة الأولى كالتالي؛ الذهب، السلمية، الجبيل، العلا، الوطني، العمران، البطين والوصيل، فيما ضمت المجموعة الثانية كلًا من؛ النجوم، الدرع، القلعة، النور، بيش، المجزل، الأنوار والصواري.

وضمت المجموعة الثالثة كلًا من؛ الثقبة، الشهيد، مضر، الحوراء، القوارة، الخالدي، شرورة ورأس تنورة، فيما تواجد في المجموعة الرابعة أندية؛ عفيف، الأمجاد، قرية العليا، الحجاز، رضوى، التسامح، الغوطة والتهامي.