أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن نتيجة قرعة دوري الدرجة الثانية لمنافسات الموسم الرياضي 2022/ 2023.

نظام قرعة البطولة

وأُقيمت قرعة دوري الدرجة الثانية في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم بالعاصمة الرياض، بمشاركة 32 فريقًا من خلال 16 مستوى، وتم تقسيمهم على مجموعتين.

نتيجة قرعة دوري الدرجة الثانية

وجاءت القرعة، كالتالي؛ في المجموعة الأولى يتواجد كل من؛ الدرعية، النهضة، الترجي، الانتصار، البكيرية، الصقر، التقدم، حطين، الجندل، اللواء، طويق، عرعر السد، القوس، جرش وقلوة.

وضمت المجموعة الثانية في البطولة، كل من؛ الجيل، الكوكب، بيشة، النجمة، الزلفي، الأنصار، الروضة، الوشم، وج، الصفا، الريان، الشرق، النعيرية، الصقور، ساجر والشعيب.