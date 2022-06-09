هاجم الجمهور المصري، المدرب إيهاب جلال مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم، بعد نهاية الشوط الأول من مباراة إثيوبيا بتأخر المنتخب المصري بهدفين دون رد في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

إيهاب جلال في ورطة !

وكان المنتخب الإثيوبي تقدم بهدفين عبر اللاعبين داوا هوتيسا وشيمس بيكلي في الدقيقتين الـ22 و الـ40.

يذكر أن الجمهور المصري كان انتقد المدرب جلال بسبب اعتماده على اللاعبين محمود علاء مدافع الزمالك المصري وعمر جابر لاعب نادي بيراميدز المصري حيث ترى الجماهير أنهما أقل فنيًا من تمثيل منتخب مصر.

وتولى جلال تدريب منتخب مصر خلفًا للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش، الذي تمت إقالته بعد الفشل في الوصول لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، حيث أغضب هذا القرار فئات عديدة من النقاد والجماهير الرياضية في مصر.