نجا شاب يبلغ من العمر 14 عامًا من الموت بين فكي تمساح هاجمه بينما كان يلعب مع أصدقائه قرب نهر في شرق الهند.

وتعود الواقعة عندما تعرض أوم براكاش ساهو الذي يلعب مع أصدقائه في نهر كاني شرق الهند، لهجوم تمساح، جره بعيدًا وأطبق على الشاب بفكه.

توجيه لكمات للتمساح

وتمكن الشاب الهندي ساهو من الإفلات من التمساح بعدما وجه للحيوان لكمات في منطقة الجبهة والعينين، بعد معركة استمرت 10 دقائق.

وأوضحت السلطات في منطقة كيندرابارا في أوديشا، أن الشاب ساهو مازال في المستشفى في حالة مستقرة رغم تعرضه لإصابات وجروح عميقة.