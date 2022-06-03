أجرت إحدى الفرق الطبية الأمريكية عملية زراعة أذن تعتبر الأولى من نوعها؛ إذ تم تكوينها من خلايا المريض من خلال طابعة ثلاثية الأبعاد.

علاج تشوهات الأذن

وسميت غرسة الأذن المزروعة بـ”أورينوفو”؛ وابتكرتها شركة “ثري دي بايو ثيرابوتيكس”. وقام بإجراء العملية الطبيب أرتورو بونيّا، وهو مؤسس معهد متخصص في علاج هذا التشوه في سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية.

وقال الطبيب في بيان نشرته الشركة :”كطبيب عالج آلاف الأطفال الذين يعانون صغر الأذن في كل أنحاء البلد وحول العالم، أنا متحمس لهذه التقنية وما يمكن أن تعنيه للمرضى وعائلاتهم”.

عملية زراعة الأذن

وبين أن تنفيذ العملية يتم عن طريق تكوين انطباع ثلاثي الأبعاد لأذن المريض الأخرى النامية بالكامل ثم جمع خلايا غضاريف الأذن، واستزراع هذه الغضاريف للحصول على كمية كافية منها، ثم تخلط مع هيدروجيل الكولاجين. ويُستخدم هذا الخليط لطباعة الزرع.

كما أشار إلى أن غرسة تُحاط الغرسة بقشرة مطبوعة قابلة للتحلل لدعمها، ويمتصها جسم المريض بمرور الوقت.

ولا تشبه الأذن المزروعة نظيرتها الطبيعية إلا أنه يفترض بها أن توفّر بمرور الوقت شكل أذن طبيعية وملمسها ومرونتها.

لفت الطبيب أرتورو بونيّا إلى أن إجمالي عدد المرضى الذين يتوقع أن تشملهم التجربة السريرية 11 شخصًا في ولايتي كاليفورنيا وتكساس، كما عبر عن أمله في استبدال العلاجات الحالية بهذا النوع من العمليات.

أسباب تشوه الأذن

وأشار إلى أن هناك بعض العوامل التي تزيد خطر الإصابة بتشوه صوان الأذن لدى الأطفال؛ منها إصابة الام بالسكري، او اتباعها نظامًا غذائيًا لا يحتوي على القدر اللازم من الكربوهيدرات وحمض الفوليك.