بعد مرور حوالي شهرين على زفافهما، أعلنت النجمة الهندية ​عليا بهات​، حملها من الفنان المشهور ​رانبير كابور.

تفاصيل إعلان حمل بهات

وكشفت عليا بهات عن حملها بصورة على حسابها بموقع “إنستجرام”، وهي من داخل غرفة بأحد المستشفيات، برفقة زوجها رانبير كابور الذي جلس بجانبها، يحدقان في مشاهدة جنينهما على شاشة جهاز السونار.

فيما غطت عليا بهات ــ التي كانت متحمسة في الصورة ــ الشاشة بإيموجي على هيئة قلب كبير، وعلقت على الصورة قائلةً: “طفلنا.. على وصول قريبًا”، لتنهال عليها التهنئة من متابعيها على الفور.

ووجهت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا تهنئة لعليا قائلة “مبروك يا عزيزتي.. لا استطيع الانتظار”.

زواج منذ شهرين

وكانت علياء بهات ورانبير كابور أعلنا زواجهما في أبريل الماضي، حيث أقاما حفل زفاف بسيطاً في منزلهما بمومباي، وسط أجواء واحتفالات مبهجة.

وحينها شاركت بهات مجموعة من الصور من حفل زفافها على حسابها بموقع “إنستجرام” والتي اتسمت بالبساطة والتميز، وعلقت عليها بالقول: “في وجود عائلتنا وأصدقائنا، في المنزل، مكاننا المفضل، الشرفة التي قضينا عليها آخر 5 سنوات من علاقتنا، وأصبحنا متزوجين”.

وتبلغ عليا بهات 30 عامًا، واستطاعت أن تأخذ مكانتها في بوليوود، كما تعتبر من أكثر 100 شخصية أعدتها مجلة «فوربس» ثراء.