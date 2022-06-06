انتقد الكاميروني جون ماري لاعب نادي الشباب، المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ منتخب السعودية الأول لكرة القدم، بسبب عدم استدعاء الأخير للاعب نواف العابد لقائمة الأخضر المشاركة في معسكر إسبانيا.

تعليق مهاجم الشباب

وقال ماري عبر حسابه في “تويتر” : ““لديكم لاعب رائع مثله لكنه لم يتم استدعاؤه للمنتخب الوطني؟ يا ربي حزين جدًا!”.

يذكر أن العابد يقدم مستويات جيدة مع نادي الشباب في الموسم الحالي ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

نواف العابد خارج معسكر إسبانيا

جدير بالذكر أن رينارد قام باستدعاء 26 لاعبًا إلى قائمة الأخضر لمعسكر إسبانيا، حيث خسر المنتخب أمام كولومبيا وديًا بهدف دون مقابل، بينما يواجه المنتخب الفنزويلي، في 9 يونيو، في ودية جديدة، قبل منافسات كأس العالم في قطر 2022.