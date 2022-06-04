أصبح أحد نجوم الفريق الكروي الأول بنادي النصر، قريبًا من الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان الأرجنتيني بيتي مارتينيز انضم إلى صفوف أصفر العاصمة في صيف 2020 قادمًا من صفوف الفريق الكروي الأول بنادي أتالانتا يونايتد الأمريكي مقابل 16 مليون يورو.

نجم النصر يرحب بالانضمام لـ ريفر بليت

وقالت صحيفة Strikers إن نادي ريفر بليت الأرجنتيني مهتم بضم بيتي مارتينيز صاحب الـ28 عامًا.

وفي وقت سابق، سجل مارتينيز 36 هدفًا وصنع 34 آخرين، خلال 160 مباراة رسمية، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريفربليت.

ومن المتوقع إجراء تغييرات عدة في صفوف الفريق الكروي الأول بأصفر الرياض بعد نهاية موسم 2021/2022 أبرزها رحيل المدرب الأرجنتيني ميجيل روسو.

كذلك قد يغادر البرازيلي تاليسكا صفوف أصفر الرياض في صيف 2022.