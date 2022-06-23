صدم العماني علي الحبسي، حارس مرمى نادي الهلال السابق، جماهير نادي الاتحاد وذلك بعد أن أكد أن عودة المدافع المصري أحمد حجازي لمباريات العميد بعد إصابته كلفت العميد ضياع لقب دوري المحترفين من بين يديه.

وكان حجازي عانى من الإصابة من شهر يناير وعاد في مايو، أي كان غائبًا عن المباريات لمدة وصلت إلى 4 أشهر.

وقال الحبسي في برنامج “ملعب SBC”: “عودة أحمد حجازي للمباريات بعد أن كان مصابًا، أضاع لقب الدوري على العميد، كيف يعود ويشارك في مباراة الهلال في جدة، وهو كان غائبًا لفترة طويلة بسبب الإصابة”.

الهلال يتفوق على الاتحاد بالمواجهات المباشرة:

يذكر أن الهلال له أفضلية المواجهات المباشرة على العميد، حيث فاز ذهابًا وإيابًا على نمر جدة، في حال تساوى الفريقين في عدد النقاط وعدد الأهداف.

وتقام اليوم 8 مباريات في دوري المحترفين في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة وهم “الأهلي والرائد، الاتفاق والاتحاد، التعاون والشباب، الفتح والهلال، أبها والفيحاء، الفيصلي والطائي، الحزم والنصر، الباطن وضمك”.

وإذا خسر العميد، مباراة الاتفاق، وفاز الفريق الأول لكرة القدم بأزرق الرياض، على مستضيفه الفتح، في نفس الجولة؛ فإن الاتحاد، سيفقد لقب الدوري، بشكل رسمي.