صدم العماني علي الحبسي، حارس مرمى نادي الهلال السابق، جماهير نادي الاتحاد وذلك بعد أن أكد أن عودة المدافع المصري أحمد حجازي لمباريات العميد بعد إصابته كلفت العميد ضياع لقب دوري المحترفين من بين يديه.
#ملعب_SBC | علي الحبسي : عودة أحمد حجازي إلى #الاتحاد بعد الإصابة ضيعت لقب الدوري#الاتفاق_الاتحاد#قناة_SBC pic.twitter.com/3pArs7oPg7
— #ملعب_SBC (@sbcsport) June 22, 2022
وكان حجازي عانى من الإصابة من شهر يناير وعاد في مايو، أي كان غائبًا عن المباريات لمدة وصلت إلى 4 أشهر.
وقال الحبسي في برنامج “ملعب SBC”: “عودة أحمد حجازي للمباريات بعد أن كان مصابًا، أضاع لقب الدوري على العميد، كيف يعود ويشارك في مباراة الهلال في جدة، وهو كان غائبًا لفترة طويلة بسبب الإصابة”.
الهلال يتفوق على الاتحاد بالمواجهات المباشرة:
يذكر أن الهلال له أفضلية المواجهات المباشرة على العميد، حيث فاز ذهابًا وإيابًا على نمر جدة، في حال تساوى الفريقين في عدد النقاط وعدد الأهداف.
وتقام اليوم 8 مباريات في دوري المحترفين في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة وهم “الأهلي والرائد، الاتفاق والاتحاد، التعاون والشباب، الفتح والهلال، أبها والفيحاء، الفيصلي والطائي، الحزم والنصر، الباطن وضمك”.
وإذا خسر العميد، مباراة الاتفاق، وفاز الفريق الأول لكرة القدم بأزرق الرياض، على مستضيفه الفتح، في نفس الجولة؛ فإن الاتحاد، سيفقد لقب الدوري، بشكل رسمي.
اول حد يتكلم صح ،،،،
عودة حجازي فعلا قصمت ظهر الاتي ،،،
اسباب اخري ،،،
مغادرة سعود عبدالحميد والمالكي واصابة كريم الاحمدي واعادة قيد الصحفي ومشكلة فهد المولد كلها عوامل اضاعت علي الاتحاد لقب2022
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ياحبسي تراك خراط وماعندك سالفة فقط تريد النفاق بين لاعبي الاتحاد والتأثير عليهم في مباراة الاتفاق..
إن المنافقين أخوان الشياطين.
أعوذو بالله منك