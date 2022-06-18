كشفت تقارير إعلامية أن نادي الاتحاد مهتم بضم الفرنسي موسى سيسوكو لاعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي السابق ولاعب نادي واتفورد الإنجليزي الحالي.

ويرغب العميد في تدعيم صفوف الوسط بضم لاعب من العيار الثقيل، حيث دخل النادي في مفاوضات مع المصري طارق حامد لاعب الزمالك المصري والسنغالي شيخو كوياتي لاعب فريق كريستال بالاس الإنجليزي وآخر دخل في مفاوضات مع سيسوكو.

سبب اهتمام الاتحاد بضم موسى سيسوكو

وذكر الإعلامي مبارك الشهري في قناة 24 الرياضية أن اهتمام الاتحاد بضم موسى سيسوكو، يأتي تحسبًا لفشل صفقة شيخو كوياتي.

ويحاول العميد، منذ فترة، التعاقد مع كوياتي، الذي ينتهي عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي كريستال بالاس الإنجليزي، في 30 يونيو الجاري.

وبدأ موسى سيسوكو مسيرته في نادي تولوز الفرنسي، ثم في يناير 2013، انضم إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، حيث مثله على مدار 3 سنوات ونصف، قبل الرحيل إلى توتنهام هوتسبير الإنجليزي، مقابل 35 مليون يورو “138 مليون ريال سعودي تقريبًا”.

وفي صيف 2021 انضم موسى سيسوكو إلى نادي واتفورد حيث سجل هدفين وصنع آخر، خلال 38 مباراة رسمية، مع الفريق الأول لكرة القدم.

ولعب سيسوكو مع المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم 71 مباراة دولية، سجل خلالها هدفين.