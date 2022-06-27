قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، عبدالله المسند، إنه يمكن في حالة التواجد خارج المدن وبعيداً عن الأضواء مشاهدة نجم قلب العقرب، وذلك بالمطالعة جهة الجنوب في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين.

نجم قلب العقرب:

وأضاف المسند في تغريدات له عبر تويتر، أن نجم قلب العقرب Antares يميل إلى اللون الأحمر، متابعًا: “تأمل وتخيل لو جدلاً كان هذا النجم مكان نجمنا (الشمس) لابتلع عطارد والزهرة والأرض والمريخ، حيث يكبر شمسنا بنحو 700 مرة.

600 سنة ضوئية:

وتابع: نجم قلب العقرب يبعد عنا نحو 600 سنة ضوئية، بمعنى الضوء الذي تشاهده اليوم تخلّق عام 1422م، وللتو يصل إلينا، على الرغم أن الضوء يسافر بسرعة 300 ألف كلم في الثانية، وصدق الخالق العظيم (فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (75) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (76)).