كشفت تقارير صحفية عن وجود رغبة من نادي النصر لضم الصربي نيمانيا ماتيتش نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق بفترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب أصفر الرياض في تدعيم صفوفه بصفقات قوية للمنافسة على البطولات في الموسم المقبل.

النصر في منافسة قوية مع بنفيكا:

وسيتنافس أصفر الرياض مع بنفيكا البرتغالي وناد آخر خليجي لضم ماتيتش صاحب الـ33 سنة.

وكان ماتيتش أعلن عن رحيله عن اليونايتد قبل نهاية موسم 2021/ 2022، حيث ينتهي عقده بنهاية يونيو الحالي.

وفي وقت سابق، انتهت آمال نادي النصر رسميًّا في المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد التعادل مع النادي الأهلي بهدف لكل فريق في الجولة الـ28.

أصفر الرياض خارج المنافسة رسميًّا:

وأصبح رصيد أصفر الرياض 55 نقطة بالمركز الثالث، وبفارق 3 نقاط عن نادي الهلال وست نقاط عن نادي الاتحاد، ورغم تبقي جولتين على نهاية الدوري، ويستطيع النصر حصد 6 نقاط والاقتراب من الهلال والاتحاد في حال خسر الفريقان آخر جولتين، لكن المواجهات المباشرة بين أصفر الرياض والهلال والاتحاد ليست في مصلحة العالمي مما يعني خروجه من الحسابات للمنافسة على الدوري بشكل رسمي.