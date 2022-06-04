أكد فرينكي دي يونج، لاعب منتخب هولندا، أنه يلعب مع منتخب بلاده بشكل أفضل عكس التواجد في نادي برشلونة الإسباني.

وتحدث دي يونج، في تصريحات إعلامية، بعد مباراة المنتخب البلجيكي ضد المنتخب البرتقالي قائلًا: “أعتقد أنني ألعب مع منتخب بلادي بشكل أفضل عن التواجد مع برشلونة”.

نجم هولندا قد يغادر برشلونة:

يذكر أن اسم دي يونج كان ارتبط بالرحيل عن برشلونة في صيف العام الجاري.

وكان المنتخب الهولندي تألق في مباراة بلجيكا حيث فاز برباعية مقابل هدف أحرزها كل من “ستيفن بيرجوين وممفيس ديباي هدفين ويدنزل دومفريس، بينما سجل ميتشي باتشواي هدفًا للمنتخب البلجيكي”.

جدير بالذكر أن المنتخب الهولندي كان تأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر بعد أن فشل في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 التي أُقيمت في روسيا.

يذكر أن منتخب هولندا سبق له الوصول 3 مرات إلى المباراة النهائية في كأس العالم أعوام 1974 و1978 و2010.