أعربوا نجوم الأخضر الأولمبي عن سعادتهم بالتتويج بلقب كأس آسيا تحت 23 عامًا للمرة الأولى في التاريخ، بعد الفوز على أوزبكستان بثنائية نظيفة.

المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يتألق:

وتألق الأخضر طوال منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، ليحقق العديد من الأرقام القياسية، أبرزها عدم استقباله لأي هدف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ووجه وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بتقديم مكافأة مالية تُقدر بمليون ريال لكل لاعب في المنتخب السعودي تحت 23 عامًا وسعد الشهري بمناسبة التتويج باللقب الآسيوي.

لاعبو الأخضر يحتفلون باللقب:

وتفاعل نجوم الأخضر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الفوز باللقب، وقال فراس البريكان: “يعجز الكلام عن الوصف، اللهم لك الحمد، أشكر كل من دعمنا وساندنا، نهدي لكم هذه الكأس يا أغلى شعب، وإن شاء الله من نجاح لنجاح يا وطني”.

وعلق نواف العقيدي المتوج بجائزة أفضل حارس مرمى في البطولة بعد تألقه مع الأخضر، قائلًا: “أرفع التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ووزير الرياضة وشعبنا الكريم بمناسبة حصول المنتخب السعودي على كأس آسيا”.

وكتب متعب الحربي: “مبروك للشعب السعودي تحقيق هذا الإنجاز، شكرًا لكل من ساهم بتحقيق هذا النجاح، أبطال آسيا”، وقال تركي العمار: “ألف مبروك للشعب السعودي، شكرًا إخواني اللاعبين والجهاز الفني.. اللهم لك الحمد”.

وقال حامد الغامدي: “الحمد لله، مبروك لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده ووزير الرياضة ورئيس الاتحاد ولجميع المسؤولين بالاتحاد السعودي.. مبروك للشعب السعودي جميعًا تستاهلون هذه الفرحة”.

وواصل الغامدي حديثه عن تتويج الأخضر قائلًا: “شكرًا للجهاز الفني والإداري والطبي والإعلامي.. شكرا لأخواني اللاعبين كنتم رجالًا وبحجم المسؤولية، القادم أفضل وأجمل بإذن الله”.