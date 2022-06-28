أوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد” نزاهة” أنها باشرت خلال شهر ذي القعدة 1443هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (4672) جولة رقابية، والتحقيق مع (171) مشتبهاً فيه؛ من ضمنهم موظفون من وزارات (الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

رشوة واستغلال نفوذ

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنه تم إيقاف (48) مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، منهم مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورّطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير)، وأشارت إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

الإبلاغ عن شبهات الفساد

ودعت هيئة الرقابة لحماية المال العام والحفاظ عليه، إلى المساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فسادٍ مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات.