حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من استمرار نشاط الرياح على منطقة المدينة المنورة، وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية عليها، بالإضافة إلى ارتفاع الأمواج.

وأوضح، في تغريدة على حسابها الرسمي، أن التأثير يمتد على محافظات: ينبع، وينبع النخل، والرايس.

ويستمر تأثير الرياح على المحافظات المذكورة حتى العاشرة من مساء اليوم الأحد.



كما حذر المركز من نشاط الرياح كذلك على منطقة تبوك، وارتفاع الأمواج بها، لافتًا إلى استمرارية التحذير حتى العاشرة من مساء اليوم.

وتتمثل المحافظات المتأثرة بالرياح في تبوك في: الوجه، وأملج، وضباء.

أما جازان فتنشط فيها الرياح، وتتكاثف السحب الرعدية، مع انخفاض الرؤية الأفقية في المنطقة.

وتتأثر بالظواهر الجوية المذكورة كل من: الرب، وبيش، وجازان، وفرسان، حتى التاسعة من مساء اليوم.

توقعات بارتفاع الحرارة:

وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس أن يطرأ ارتفاع ملموس في درجات الحرارة العظمى على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية خاصة الشرقية منها.

كما توقع أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير وسماء غائمة جزئيًّا على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، الجوف والحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب الخفيف خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12- 32كم/ ساعة، وتزداد سرعة الرياح لتصل إلى 40 كم/ ساعة على الجزء الشمالي, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية نهارًا بسرعة 10- 25 كم/ ساعة، تتحول ليلًا شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 5- 15 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.