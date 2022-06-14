شدد الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي على ضرورة عدم مشاركة أي بيانات خاصة عبر الإنترنت.
الخبير التقني "عبدالعزيز الحمادي" يشرح كيف يتم اختراق الجوال بدون إرسال الـ"كود" للطرف الآخر#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/UahDW6imd0
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 14, 2022
وأضاف الحمادي، خلال لقائه ببرنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: يجب عدم تحميل أي بيانات خاصة على خدمات التخزين السحابي.
تفعيل الدخول بخطوتين:
كما نصح الخبير التقني بتفعيل الدخول للحسابات بخطوتين وربطها بالجوال الشخصي وعدم مشاركة البيانات مع أي شخص غير معروف حتى لو زعم أنه من جهة حكومية.
مشاركة الأجهزة:
وشدد الحمادي على عدم مشاركة الأجهزة الخاصة مع أقرب الأقربين (حتى لو كانا الوالدين) لأن المستخدم حتى مع ثقته فيهما، لكنه لا يثق في طريقة تعاملهما مع الأجهزة.
اترك تعليقاً