شدد الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي على ضرورة عدم مشاركة أي بيانات خاصة عبر الإنترنت.

الخبير التقني "عبدالعزيز الحمادي" يشرح كيف يتم اختراق الجوال بدون إرسال الـ"كود" للطرف الآخر#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/UahDW6imd0 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 14, 2022

وأضاف الحمادي، خلال لقائه ببرنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: يجب عدم تحميل أي بيانات خاصة على خدمات التخزين السحابي.

تفعيل الدخول بخطوتين:

كما نصح الخبير التقني بتفعيل الدخول للحسابات بخطوتين وربطها بالجوال الشخصي وعدم مشاركة البيانات مع أي شخص غير معروف حتى لو زعم أنه من جهة حكومية.

مشاركة الأجهزة:

وشدد الحمادي على عدم مشاركة الأجهزة الخاصة مع أقرب الأقربين (حتى لو كانا الوالدين) لأن المستخدم حتى مع ثقته فيهما، لكنه لا يثق في طريقة تعاملهما مع الأجهزة.