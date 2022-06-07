وجهت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة “لتبقى”، عدة نصائح لرفع كفاءة أجهزة التكييف في استهلاك الطاقة.

اختيار سعات التبريد

وأوضحت الحملة أنه قبل شراء أجهزة التكييف يجب اختيار سعات التبريد المناسبة لحجم الغرفة، والتأكد من أن جهاز التكييف يحمل بطاقة كفاءة الطاقة، مبينة أنه كلما ارتفع مستوى كفاءة الطاقة في البطاقة (المستوى الأخضر)؛ زادت كفاءة استهلاك الجهاز للطاقة.

تثبيت درجة حرارة المكيف

وأضافت أنه بعد شراء أجهزة التكييف يجب تثبيت درجة حرارة المكيف على 24 درجة مئوية كونها درجة الحرارة المثلى للتبريد المريح، وإطفاء المكيف عند مغادرة المكان، وتنظيف مرشح الهواء (الفلتر) للمكيف كل أسبوعين، إضافة إلى إغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل جهاز التكييف، والصيانة الدورية لجهاز التكييف مرة واحدة على الأقل في العام.