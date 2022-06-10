وجه مدير الدراسات والمعلومات في مكافحة المخدرات، سليمان اللحيدان، نصيحة هامة إلى الأسرة بشأن عدم التهاون فيما يخص المواد السامة المخدرة.

فيديو | مدير الدراسات والمعلومات في مكافحة المخدرات سليمان اللحيدان لـ #نشرة_النهار: يجب على الأسرة عدم التهاون بنصح أبنائهم والحوار معهم بمعلومات عن المخدرات وبعض الأسر ترد بـ عبارة " أخجل أن أقدم معلومة عن المخدرات لأبنائي لأنهم لن يتعرضون لها" وهذا غير صحيح#الإخبارية pic.twitter.com/BacuSb6pxF — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 10, 2022

عدم الاحتواء:

وقال اللحيدان خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية: إنه يجب على الأسرة أن تنصح أبناءها، والحوار معهم بمعلومات عن المخدرات، موضحًا أن بعض الأسر ترد بـ عبارة “أخجل أن أقدم معلومة عن المخدرات لأبنائي؛ لأنهم لن يتعرضوا لها” وهذا غير صحيح.

وأضاف أن عدم احتواء الأسرة لأبنائها يجعلهم عرضة لآخرين من قرناء السوء، يقدمون لهم بدائل ضارة، من المواد المخدرة، مشيرًا إلى أن الأسرة والمدرسة هما النواة الأولى للتوعية.

ولفت إلى أنه في سنّ معينة يجب أن تكون هناك تلميحات بخطورة هذه السموم، وتوجيه رسالة توعوية للوقاية منها.