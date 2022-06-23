يسير النجم التونسي الدولي نعيم سليتي بشكل مميز مع الاتفاق ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

نعيم سليتي يتألق

ونجح نعيم سليتي في تسجيل 5 أهداف بداية من شهر مايو، بالتساوي مع نجم فريق الفتح، فراس البريكان، ليكونا الأكثر تسجيلًا للأهداف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن نعيم سليتي يُعادل جميع ما سجّله جميع لاعبي الاتحاد خلال هذه الفترة ذاتها برصيد 5 أهداف.

الاتحاد ضد الاتفاق

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الاتفاق على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الاتحاد المركز الأول في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الـ12 برصيد 31 نقطة.