تقاسم منتخبا السعودية واليابان نقاط المباراة بحصول كل منهما على نقطة بعد التعادل السلبي في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

ملخص مباراة السعودية واليابان

وشهد الشوط الأول تفوقًا يابانيًا واضحًا حيث كان نواف العقيدي حارس المرمى أبرز لاعب في المنتخب السعودي وتصدى لفرص تهديفية محققة، مما جعل نتيجة الشوط الأول تنتهي بالتعادل السلبي.

لم يتغير الأداء في الشوط الثاني، حيث ظل التعادل السلبي مستمرًا ليُصبح رصيد الأخضر 4 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، وأصبح رصيد المنتخب الياباني بنفس عدد النقاط في المركز الثاني.

خماسية الأخضر تمنحه الصدارة رغم التعادل

وكان الأخضر فاز في لقاء الجولة الأولى على منتخب طاجيكستان بخماسية دون رد، بينما فازت اليابان على منتخب الإمارات الجمعة الماضية بنتيجة 2-1.