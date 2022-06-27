أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن التحول الرقمي والتطبيقات الذكية في الحرمين الشريفين تحظى بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة- رعاها الله- مشيرًا معاليه لأهمية التقانة والرقمنة في تيسير وتسهيل أعمال الموظفين لخدمة الحجاج والمعتمرين وقاصدي الحرمين الشريفين.

نقلة نوعية:

وبين الشيخ السديس أن الرئاسة ستشهد نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات التقنية والرقمية والذكاء الاصطناعي وفق خططها الإستراتيجية “2024”، وذلك بأكثر من (50) خدمة إلكترونية مختلفة، وأكثر من (10) تطبيقات رقمية، وأكثر من (4) مواقع إلكترونية، في نطاقات عمل محددة ستساهم في صيانة وتشغيل وتطوير الأنظمة والخدمات الإلكترونية، وتشغيل وصيانة وتهيئة الخوادم، وتشغيل وصيانة وتهيئة الموزعات السلكية واللاسلكية، وتهيئة غرف مراكز البيانات.

خدمات رقمية:

وبين معاليه أن من شأن هذه الخدمات الرقمية والأنظمة الداخلية أنها تتطلب عددًا من العمليات التشغيلية والتطويرية لأتمتة الأعمال وتطوير البنية الرقمية وتأمين أفضل سبل الحماية من التهديدات السيبرانية، لتجعل الحرمين الشريفين مواكب رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتحقيق الريادة العالمية في مجال تقديم الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.