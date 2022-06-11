أكدت أسرة الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف، تدهور حالته الصحية، وأنه تم نقله منذ نحو 3 أسابيع، إلى أحد المستشفيات للعلاج من مضاعفات مرض “الداء النشواني” الذى يعاني منه، مشيرة إلى أنه يمر بمرحلة صعبة يتعذر فيها التعافي بعد تعطل بعض أجزاء من الجسم عن العمل، مطالبين بالصلاة والدعاء من أجله.

وأوضحت أسرة مشرف، في بيان نشرته عبر حسابه على “تويتر”، جاء نصه: “رسالة من العائلة.. إنه ليس على جهاز التنفس الصناعي.. دخل المستشفى منذ 3 أسابيع بسبب مضاعفات مرضه (الداء النشواني)”.

حالة حرجة ويتعذر التعافي:

وأضافت الأسرة: “يمر بمرحلة صعبة حيث يتعذر التعافي وتعطل الأعضاء، نصلي من أجل الراحة في حياته اليومية”.

يشار إلى أن مشرف استقال من منصبه في أغسطس 2008 بعد أن واجه إجراءات عزل من جانب الائتلاف الحاكم الجديد، وغادر البلاد ليعيش فترة وجيزة في المنفى، ثم عاد إلى باكستان عام 2013 في محاولة للتنافس في الانتخابات، إلا أنه مُنع من المشاركة فيها ومن مغادرة البلاد بعد تراكم القضايا القانونية ضده، وفي 2016 رُفِع حظر السفر عنه وتوجّه إلى دبي لتلقّي العلاج الطبّي، وظل هناك منذ هذه المدة.

وفي عام 2019 قضت محكمة باكستانية بالإعدام على الرئيس الأسبق برويز مشرف بعد إدانته بالخيانة العظمى، بعدما قام بتعليق دستور البلاد في عام 2007.