ينتظر عشاق الكرة السعودية مساء اليوم الاثنين، نهائي بطولة المملكة لـ نخبة دوري المدارس في فئتي الـ 15 عامًا والـ18 عامًا.

وكان فريق مدرسة ” متوسطة الفرسان” صعد للنهائي في فئة الـ15 عامًا على حساب فريق مدرسة ” متوسطة سيبويه” بثلاثية دون رد في دور نصف النهائي، وفي فئة الـ15 عامًا تأهل فريق متوسطة تحفيظ القرآن على حساب متوسطة صهيب الرومي بنتيجة هدفين لهدف.

وفي فئة الـ18 عامًا تأهل فريق ثانوية الرازي في جدة على حساب ثانوية عبدالله بن حميد من القصيم بعد الفوز بثنائية دون رد في دور نصف النهائي، بينما تأهلت ثانوية طيبة التابعة لـ محافظة الزلفي برباعية في شباك ثانوية القيصومة التابعة لـ حفر الباطن.

وستواجه متوسطة الفرسان، فريق متوسطة تحفيظ القرآن في نهائي فئة الـ15 عامًا، بينما في فئة الـ18 عامًا سيكون النهائي بين فريقي ” ثانوية الرازي وثانوية طيبة”.

النهائي بين فريقي متوسطة الفرسان ومتوسطة تحفيظ القرآن يُقام في السابعة والنصف من مساء اليوم، بينما نهائي فئة الـ18 عامًا بين فريقي ثانوية الرازي وثانوية طيبة في السادسة من مساء اليوم. عبر قناة SSC.

جوائز أول 3 مراكز في بطولة دوري المدارس

صاحب المركز الأول سيتوج بـ مليون ريال، أما صاحب المركز الثاني فسوف يتوج بـ نصف مليون ريال وصاحب المركز الثالث سوف يحصل على ربع مليون ريال.

وستقام المباراتين على رديف ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

أبرز المواهب والهدافين

ويتصدر ثامر الخيبري قائمة الهدفين في فئة الـ18 عامًا برصيد 8 أهداف يليه فريد عزيز الذي سجل 5 أهداف، عبدالله الشمري 4 أهداف، عمر الشمري 4 أهداف، باسم الفنيطل الذي سجل 4 أهداف، أحمد البداح الذي سجل 4 أهداف، أحمد تيسير الذي سجل 4 أهداف.

وفي فئة الـ15 عامًا يتصدر صابر بخيت قائمة الهدافين برصيد 8 أهداف، يليه طلال حاجي الذي أحرز 7 أهداف، فارس سالم 5 أهداف، أحمد النخلي 4 أهداف.