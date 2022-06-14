عاد الجدل بشأن إقامة حفل الفنانة اللبنانية نوال الزغبي في دار الأوبرا المصرية للأوساط مرة أخرى؛ بعدما أكدت الزغبي إلغاء الحفل الذي أشيع الجدل بشأنه خلال الفترة الماضية.

وقالت نوال الزغبي تعليقًا على إلغاء الحفل: “إن أرادوا ضرّك وأراد الله منفعتك !! سيجعل الله في ضرّهم نفعك”.

أزمة حفل دار الأوبرا

ويرجع أصل المشكلة إلى أن الحفل الذي كان مقررًا إقامته يوم 20 م يونيو الجاري لم يكن التعاقد فيه بين نوال الزغبي وإدارة دار الأوبرا المصرية، وإنما بينها وبين نقابة العاملين في دار الأوبرا المصرية.

وقد تعاقدت النقابة المذكورة مع دار الأوبرا المصرية لتأجير المسرح، ومع نوال الزغبي لإحياء الحفل في الموعد المذكور؛ إلا أن النقابة أصدرت بيانًا أمس الأول، تشير فيه أن حفل الفنانة نوال الزغبي والذي كان من المقرر إقامته بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية لصالح النقابة قد تم التعاقد عليه من قبل النقابة السابقة في شهر أبريل الماضي.

قوة قاهرة تلغي حفل نوال الزغبي

وأضاف البيان: “بعد الانتخابات الجديدة التي تمت يوم 30 مايو بانتخاب أعضاء ورئيس جدد للنقابة تعثر إقامة الحفل بسبب الفترة الانتقالية بين النقابة السابقة والحالية والتي يصعب فيها التوقيع على أي مستند مالي أو التصرف في أي من النواحي المالية ما تسبب في استحالة إقامة الحفل بموعده والوفاء بالتزامات النقابة وهو ما يعتبر “قوة قاهرة” يستحيل معه إقامة الحفل في موعده”.

ونقلت وسائل إعلام تغريدة عن نوال الزغبي تقول خلالها: “بعد الجدل الذي رافق حفل دار الأوبرا المصريّة وسوء التنظيم الذي رافقها والفوضى المعروفة الأسباب.. قررت احترامًا لنفسي ولكل المحبين أن أعتذر نهائيًا عن إقامة الحفل، وأشكر كل الذين حجزوا بطاقاتهم لحضور الحفل ونلتقي قريبًا جدًا في أم الدنيا مصر”.

نوال الزغبي تنفي إلغاء الحفل

نوال الزغبي تنفي إلغاء الحفل

وفي وقت سابق؛ نفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ما تردد بشأن إلغاء حفلها في دار الأوبرا المصرية، أو تأجيله، مؤكدة إقامته في موعد 20 يونيو الجاري.

وكتبت نوال الزغبي في تغريدة على تويتر: “للتوضيح: حفل دار الأوبرا لم يتم تأجيله ولا إلغاؤه فما زال في نفس التاريخ ٢٠ -٦- ٢٠٢٢ في القاهرة، وأنا كتير محمسة وناطرتكن”.