نفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ما تردد بشأن إلغاء حفلها في دار الأوبرا المصرية، أو تأجيله، مؤكدة إقامته في موعد 20 يونيو الجاري.

وكتبت نوال الزغبي في تغريدة على تويتر: “للتوضيح: حفل دار الأوبرا لم يتم تأجيله ولا إلغائه فما زال في نفس التاريخ ٢٠ -٦- ٢٠٢٢ في القاهرة، وأنا كتير محمسة وناطرتكن”.

نوال الزغبي في طريقها للقاهرة

وتصدرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي محركات البحث بعد تداول شائعات عن إلغاء حفلها المقرر إقامته في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة لأسباب غير معلومة.

وشاركت نوال الزغبي مع جمهورها، صورة على حسبها بموقع الصور ومقاطع الفيديو انستاجرام، معلقة: “الصباح إلى مصر”.

تأجيل حفل نوال الزغبي

يذكر أن صحفًا مصرية أشارت إلى أن دار الأوبرا المصرية أعلنت تأجيل حفل الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الذي كان من المقرر إقامته يوم الاثنين الموافق 20 يونيو على خشبة مسرح النافورة بمصاحبة أوركسترا سفينكس السيمفوني بقيادة دكتور هاني حسن.

وأشارت الصحف إلى أن الدار ستعلن الموعد المحدد الذي سيقام فيه الحفل مرة أخرى.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تقف فيها الفنانة نوال الزغبي على خشبة مسرح الأوبرا بالرغم من تاريخها الفني الطويل.